Все новости

28.10.18 / 17:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

Она произошла в 2015 году

На Марсовом поле в Петербурге прошла акция «Живой самолет» в память о жертвах авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Мероприятие состоялось в воскресенье.

Участники акции, держа в руках фотографии погибших, выстроились в самолет – так, как сидели пассажиры. Акция прошла при поддержке благотворительного фонда «Рейс 9268».

Как уточнили в фонде, памятные мероприятия пройдут в Петербурге и 31 октября. На этот день намечены поминальная панихида в Троице-Измайловском соборе, возложение цветов к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, а также мероприятия во Всеволожске у мемориала «Сад Памяти».

Напомним, авиакатастрофа над Синайским полуостровом в Египте произошла 31 октября 2015 года. Крушение потерпел лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Петербург. В результате погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.