В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем Она произошла в 2015 году

На Марсовом поле в Петербурге прошла акция «Живой самолет» в память о жертвах авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Мероприятие состоялось в воскресенье.

Участники акции, держа в руках фотографии погибших, выстроились в самолет – так, как сидели пассажиры. Акция прошла при поддержке благотворительного фонда «Рейс 9268».

Как уточнили в фонде, памятные мероприятия пройдут в Петербурге и 31 октября. На этот день намечены поминальная панихида в Троице-Измайловском соборе, возложение цветов к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, а также мероприятия во Всеволожске у мемориала «Сад Памяти».

Напомним, авиакатастрофа над Синайским полуостровом в Египте произошла 31 октября 2015 года. Крушение потерпел лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Петербург. В результате погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.