Все новости

30.10.18 / 09:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный купить новый современный трамвай за 95 млн рублей

В нем будет установлен Wi-Fi, USB-разъемы и розетки для зарядки телефонов

Фото АБН

Смольный планирует приобрести для Петербурга новый современный трамвай за 95 млн рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает комитет по транспорту. Трамвай должен быть рассчитан на 170 мест, в салоне установлен Wi-Fi, USB-разъемы и розетки для зарядки телефонов. Итоги конкурса подведут 19 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что «Группа ЛСР» ускорит строительство трамвайной сети в Красногвардейском районе.  В начале декабря текущего года планируется запустить очередной этап трамвайного движения по проспекту Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. В целом завершить проект планируют к концу лета следующего года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.