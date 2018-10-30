Смольный купить новый современный трамвай за 95 млн рублей В нем будет установлен Wi-Fi, USB-разъемы и розетки для зарядки телефонов

Смольный планирует приобрести для Петербурга новый современный трамвай за 95 млн рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает комитет по транспорту. Трамвай должен быть рассчитан на 170 мест, в салоне установлен Wi-Fi, USB-разъемы и розетки для зарядки телефонов. Итоги конкурса подведут 19 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что «Группа ЛСР» ускорит строительство трамвайной сети в Красногвардейском районе. В начале декабря текущего года планируется запустить очередной этап трамвайного движения по проспекту Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. В целом завершить проект планируют к концу лета следующего года.