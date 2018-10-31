С 1 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта До 20 декабря закроют проезд участку Ярославского пр.

С 1 ноября в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом в среду сообщили в ГАТИ.

Так, до 20 декабря закроют проезд по Ярославскому пр. от ул. Сергея Марго до Олонецкой ул. А до 5 ноября ограничат движение по Аплекарской наб. у д. 9а. Также с 12:00 до 16:00 в пятницу ограничат проезд по Приморскому пр. у д.42.

Добавим, с 3 по 12 ноября в связи с ремонтными работами прервет работу троллейбус №21. А троллейбус №48 будет следовать по измененному маршруту с 3 по 6 ноября.