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31.10.18 / 14:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Бывшие топ-менеджеры «Альфа-групп» инвестировали в сервис Heedbook $1,5 млн

Размер выкупленной дол не назван

Бывшие топ-менеджеры «Альфа-групп» Игорь Барановский и Тимур Унароков инвестировали в сервис Heedbook Cloud $1,5 млн. Об этом в среду сообщил основатель сервиса Алексей Маслов.

Он не назвал выкупленную долю, передает «Коммерсант». При этом, Маслов заявил, что контроль остался за основателями. Барановский сообщил, что планирует продолжить инвестирование в сервис.

Heedbook предлагает банкам систему, которая с помощью нейронных сетей в режиме реального времени анализирует диалог сотрудника с клиентом. Затем сервис определяет уровень удовлетворенности клиента и эффективности сотрудника на основе голоса, мимики и содержания разговора.

Маслов отметил, что в настоящий момент Heedbook сотрудничает с четырьмя банками России из топ-10. В настоящий момент компания ведет переговоры с зарубежными организациями. Ранее компания не привлекала инвестиуии. При этом, Heedbook  выиграла в конкурсе стартапов и получила $200 тыс. от McKinsey и фонда Winter Capital.

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