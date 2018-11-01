День маркетолога по-петербургски. Как на Alfa Business Forum продавали дизайнерскую обувь и отделочные системы Двадцать пятого октября в России и СНГ отмечают профессиональный праздник – День маркетолога. В этот день в Петербурге состоялся Alfa Business Forum, который собрал не только экспертов в области продаж, но и тех, кто в первую очередь ответственен за успех компании – владельцев и руководителей бизнеса. Мероприятие получилось что надо: и про российскую экономику поговорили, и реальные кейсы разобрали, и отдохнули.

«Не у каждого предпринимателя в штате есть бухгалтер, маркетолог, как правило, вся организация процессов лежит на самом владельце бизнеса, а держать все в одних руках всегда очень тяжело», – говорит представитель генерального спонсора мероприятия, директор регионального центра Альфа-Банка «Северо-Западный» Ольга Гончарова. Alfa Business Forum проходил в Петербурге в третий раз.

Продавать может каждый

Спикерами мероприятия стали такие профессионалы своего дела, как маркетолог Игорь Манн, автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев, первый заместитель председателя совета директоров Альфа Банка Олег Сысуев, а также спортивные комментаторы Геннадий Орлов и Дмитрий Федоров.

Первым выступал Игорь Манн: он провел мастер-класс «Чек-лист успешного себя» и убедил в зал в необходимости проанализировать собственные достоинства и недостатки во благо своего дела. После выступления в кулуарах форума Манн заявил, что вообще-то продавать может каждый – не только сотрудники отдела продаж, но и все работники компании: «Могут продавать и бывшие сотрудники, и клиенты, и друзья, и члены семьи всех сотрудников, то, что называется friend&family. Если компания сформирует у сотрудников и клиентов настоящую любовь и преданность бренду, то их положительные отзывы поспособствуют увеличению продаж».

Серьезную лекцию о состоянии российской экономики прочитал первый заместитель председателя совета директоров Альфа Банка Олег Сысуев. Он рассказал об основном драйвере российской экономики, которым является кредитование населения, и о направлениях развития самого Альфа Банка – это будет digital, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. «Мы стремимся поддерживать малый и средний бизнес. Мы постараемся сделать так, чтобы мы были для этой части экономики самыми понятными и удобными», — отметил Сысуев.

«Я рекламную кампанию сразу придумал!»

Между сессиями участники Alfa Business Forum пообщались с коллегами, но самые интересные и ценные для управления компанией знания были впереди. Фишкой мероприятия стала интерактивная сессия «Сравни себя». «Мы выбрали нескольких клиентов банка, которым предложили выступить перед большой аудиторией. Мы постарались сделать так, чтобы это были представители тех сфер бизнеса, которые очень похожи специализацию большинства клиентов. Эксперты на сцене дают практические советы и рекомендации по тому, что можно было бы изменить в компании. И большинство клиентов потом используют это в работе», – поясняет директор регионального центра Альфа-Банка «Северо-Западный» Ольга Гончарова.

Участниками сессии «Сравни себя» стали три предпринимателя: управляющий партнер адвокатского бюро «Фремм» Владимир Мечтаев, генеральный директор компании-производителя систем для внутренней отделки помещений Prachtig Дмитрий Бабич и основатель бренда handmade-обуви Razgulyaev x Blagonravova Мила Разгуляева-Благонравова. Их судили маркетологи и специалисты по продажам и подбору сотрудников: Игорь Манн, основатель сервиса «Кросту» Роман Тарасенко, создатель консалтинговой компании Berner&Stafford Вадим Дозорцев и основатель агентства Support Partners Константин Борисов.

Первым выступал Владимир Мечтаев из адвокатского бюро «Фремм». После сессии он отметил, что мероприятие оставило приятные впечатления, а также признался, что Альфа Банк предоставляет его компании зарплатный проект и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание. С банком сотрудничает уже 20 лет и благодарен за бонусы, в том числе за возможность выступить на Alfa Business Forum.

Юлия Копытова, специалист по продвижению, адвокатское бюро «Фремм»:

«Мы понимаем, насколько сложно организовать подобное мероприятие на таком высоком уровне, пригласить таких экспертов. В этом плане Альфа Банк – единственный, кто делает такой бонус клиентам, он очень клиентоориентирован»

Во время следующего выступления эксперты прибегли к сравнению компаний спикеров с мастодонтами рынка. Компания Дмитрия Бабича Prachtig уже 10 лет занимается разработкой и реализацией на строительных объектах сложных инженерных отделочных систем из металла. Одна из главных проблем компании – нехватка броской рекламной концепции. «Продвигать такой незаметный продукт реально сложно. Правда, случаются исключения. Так, Intel, крупнейший производитель микропроцессоров, придумал яркий слоган Intel Inside.» – оценил ситуацию Игорь Манн.

Это миф, что можно просто найти продавцов

У незаметных, но незаменимых Prachtig есть еще одна проблема – «найти продажника». «Это миф, что можно просто найти продавцов, замотивированных, лояльных, классных», – признался Константин Борисов и посоветовал продавцов «выращивать» – сделать счастливыми тех сотрудников, что уже работают в компании, чтобы они начали ее рекомендовать. «Жаль, что эксперты не могут уделить компании час времени, это было бы еще продуктивнее», – сказал Дмитрий Бабич после выступления. В Альфа Банке его компания пользуется зарплатным проектом и овердрафтом. «Зарплатный проект отличный, сотрудники довольны», – поделился впечатлениями бизнесмен.

Дмитрий Бабич, генеральный директор ООО «Прэхтиг Констракшн АГ»:

«Это мероприятие с каждым годом становится все интереснее. Теперь мы представили наш бренд перед широкой аудиторией И Альфа Банк нас поддерживает всегда»

С подарками вышла на сцену Мила Разгуляева-Благонравова – она подарила экспертам дизайнерские домашние тапочки. Ее бренд Razgulyaev x Blagonravova с 2007 года производит обувь из натуральной кожи. Основной идеей компании, по словам основательницы бренда, является идея «тапочки в подарок». «Здесь ваши конкуренты – хорошие бутылки виски и коньяка», – со скепсисом в голосе заметил Игорь Манн и посоветовал понять, для кого бренд производит свою продукцию и прописать на каждой коробке причины купить именно эти тапочки.

«Я рекламную кампанию сразу придумал, в социальных сетях зайдет! Обычно собака подносит тапочки как? В зубах. А тапочки Razgulyaev x Blagonravova собака несет хозяину вот так – на задних лапках, держа их как бы в руках», – моментально сгенерировал идею Роман Тарасенко. В сторону массового производства посоветовал двинуться Вадим Дозорцев и напомнил историю таких брендов, как Crocs и UGG. «У всего есть огромный потенциал», – подвел он итог.

«Мы обязательно прислушаемся к советам экспертов. Каждый эксперт дал мне зацепку, над которой я должна задуматься», – сказала Мила Разгуляева-Добронравова. Она заметила, что планирует лучше разобраться в портрете покупателя, будет думать над сокращением названия бренда и рассмотрит возможность сделать продукт более дешевым, как ей посоветовали эксперты сессии. По словам основательницы обувного бренда, в Альфа Банке ее привлекает отношение к клиенту и технологичность. «Я сама давно являюсь клиентом этого банка, и мне удобно с ним работать, поэтому и обслуживание счета компании мы передали Альфа Банку», – отметила Мила Разгуляева-Добронравова.

Мила Разгуляева-Благонравова, основательница бренда Razgulyaev x Blagonravova (RxBshoes):«Я безумно благодарна Alfa Business Forum за то, что меня выбрали в качестве спикера. Узнать мнение таких профессионалов не каждому удается. Уже сейчас я получила два предложения о сотрудничестве – я считаю, это хороший результат»

Alfa Business Forum прошел в рамках проекта Alfa Business Week, ориентированного на руководителей и менеджеров малых и средних предприятий. Мероприятия Alfa Business Week охватывают почти 50 городов России, в рамках проекта уже прошло более 300 мероприятий, которые собрали более 40 тыс. участников.

Олег Сысуев, первый заместитель председателя совета директоров Альфа Банка:

«Для нас это мероприятие важно, чтобы продвигать информацию о нашем бренде, о возможностях и продуктах и честно, прямо глядя в глаза, отвечать на острые вопросы. Это является, как мне кажется, одним из элементов культуры, особенно малого предпринимателя, который взял на себя ответственность за свою судьбу, успех, успех своей семьи. При таком разговоре мы стараемся сделать клиента ближе к нам, чтобы он нас лучше нас знал, больше доверял, чтобы отношения укреплялись и чтобы в дальнейшем эти отношения переросли уже в какой-то бизнес. Это с одной стороны. С другой стороны, это социальная функция, это обучающий процесс. Малый бизнес у нас пока не стал основой экономики, и это связано с тем, что люди боятся и не знают, как начать свой бизнес, у них нет представлений о том, что этому можно учить, о том, кто это может сделать, они не видят своих успешных коллег, они не видят тех, на кого можно было бы равняться» Ольга Гончарова, директор регионального центра Альфа Банка «Северо-Западный»:

«Подобное мероприятие, когда мы рассказываем ключевые моменты о том, как вести маркетинг, финансы, подбирать персонал, – они очень помогают в бизнесе предпринимателей. Но на этом все не заканчивается, у нас есть целый портал, на котором мы регулярно выкладываем список онлайн-курсов, например, оказываем клиентам поддержку в части обучения по 115-ФЗ и очно, и удаленно, рассказываем про 54-ФЗ. Очень много внимания уделяем digital-каналам привлечения и развитию отношений с клиентами. Мы хотим, чтобы бизнес становился лучше. Это наша ключевая идея. Вместе с ними растем и мы» Игорь Манн, российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге, личном развитии и клиентоориентированности:

«Знание для предпринимателя – это как топливо в двигателе, которое он должен закидывать в себя и в бизнес. Есть топливо – есть движение, есть энергия, есть желание двигаться. Люди приходят за знаниями. А Альфа Банку отдельный респект за то, что они вот так поддерживают предпринимателей – не только в Питере, не только в Москве, но и в других городах»

Дмитрий Борисов / АБН