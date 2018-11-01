Депутаты Петербурга повторно призвали Беглова выкупить ДК Горького

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно призвали врио губернатора города Александра Беглова выкупить ДК Горького. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока.
Депутаты направили соответствующее обращение к Беглову. Под документов подписались все 50 членов парламента.
По словам одного из инициаторов повторного обращение Четырбока, ДК планируют продать за 600 млн рублей. Кроме этого, ленинградская федерация профсоюзов рассматривает продажу здания с оплатой его стоимости в течение трех лет по частям. В таком случае городской бюджет должен будет ежемесячно выплачивать не более 17 млн рублей, отметил Четырбок.
Напомним, ранее депутаты уже просили выкупить Дворец культуры. Беглов заявил, что у городского бюджета нет столько денег. Глава города уточнил, что рыночная стоимость здания составила 651,6 млн рублей. Это данные на 2017 год.
116 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.
Реплики
Не хватало чтобы из ДК сделали очередной залепленный рекламой торговый центр! Беглов только вступил в должность, думаю со всем разберется и деньги найдутся. Тем более владелец уже и цену скинул на 50 миллионов.