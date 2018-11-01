Депутаты Петербурга повторно призвали Беглова выкупить ДК Горького Выплату можно растянуть на три года

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно призвали врио губернатора города Александра Беглова выкупить ДК Горького. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока.

Депутаты направили соответствующее обращение к Беглову. Под документов подписались все 50 членов парламента.

По словам одного из инициаторов повторного обращение Четырбока, ДК планируют продать за 600 млн рублей. Кроме этого, ленинградская федерация профсоюзов рассматривает продажу здания с оплатой его стоимости в течение трех лет по частям. В таком случае городской бюджет должен будет ежемесячно выплачивать не более 17 млн рублей, отметил Четырбок.

Напомним, ранее депутаты уже просили выкупить Дворец культуры. Беглов заявил, что у городского бюджета нет столько денег. Глава города уточнил, что рыночная стоимость здания составила 651,6 млн рублей. Это данные на 2017 год.