Все новости

01.11.18 / 12:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутаты Петербурга повторно призвали Беглова выкупить ДК Горького

Выплату можно растянуть на три года

Фото АБН

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно призвали врио губернатора города Александра Беглова выкупить ДК Горького. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока.

Депутаты направили соответствующее обращение к Беглову. Под документов подписались все 50 членов парламента.

По словам одного из инициаторов повторного обращение Четырбока, ДК планируют продать за 600 млн рублей. Кроме этого, ленинградская федерация профсоюзов рассматривает продажу здания с оплатой его стоимости в течение трех лет по частям. В таком случае городской бюджет должен будет ежемесячно выплачивать не более 17 млн рублей, отметил Четырбок.

Напомним, ранее депутаты уже просили выкупить Дворец культуры. Беглов заявил, что у городского бюджета нет столько денег. Глава города уточнил, что рыночная стоимость здания составила 651,6 млн рублей. Это данные на 2017 год.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Егор 01.11.2018 at 18:30 - Reply

    Не хватало чтобы из ДК сделали очередной залепленный рекламой торговый центр! Беглов только вступил в должность, думаю со всем разберется и деньги найдутся. Тем более владелец уже и цену скинул на 50 миллионов.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.