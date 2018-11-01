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01.11.18 / 18:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

УФАС Петербурга рассмотрело жалобы на аукционы по новогоднему оформлению

Две отклонили

Фото АБН

УФАС Петербурга рассмотрело жалобы на аукционы по новогоднему оформлению. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Антимонопольный орган заявил, что признали необоснованной жалобу ООО «Луч» на конкурс по оформлению Московского проспекта и Ушаковской развязки. Также необоснованной признана жалоба ООО «Завода металлоконструкций» на аукцион по оформлению Конногвардейского бульвара.

При этом, обоснованными признаны две другие жалобы. В частности, от заявление ООО «Техмаш» на торги по оформлению четырех центральных улиц Петербурга. УФАС установило в действиях заказчика СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» нарушение статьи федерального закона о недопуске к участию в аукционе. В ведомстве отметили, что ранее уже выдавали предписание заказчику из-за этого аукциона. В этот раз предписание не выдано.

Также антимонопольный орган признал частично обоснованной жалобу ЗАО «Волгобалт Медиа» на аукцион по оформлению города световыми консольными композициями. При этом, предписание не выдано, так как не доказано, что нарушение повлияло на результат торгов.

Напомним, во вторник УФАС приостановило конкурсы на новогоднее оформление Петербурга. Всего приостановлено четыре аукциона. Их общая сумма составляет 38 млн рублей. Ведомство планировало провести рассмотрение жалоб 31 октября и 1 ноября.

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