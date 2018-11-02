Московский суд отклонил жалобу Telegram на решение по делу о непредоставлении данных ФСБ

Московский городской суд отклонил жалобу Telegram на решение по делу о непредоставлении ФСБ ключей для декодирования сообщений. Об этом пресс-служба суда сообщила в пятницу.

Суд вынес постановление об отказе 22 октября, передает «Интерфаск». По мнению Мосгорсуда, Telegram не предоставил объективные данные о том, что не имеет возможности предоставить ключи шифрования. Факт совершения правонарушения и виновность компании «подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают», отметили в суде.

Напомним, ранее ФСБ потребовал от мессенджера передать ключи для дешифровки сообщений. Telegram заявил, что не может их предоставить, так как сам не имеет к ним доступ. Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября прошлого года оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей за отказ исполнить требование ФСБ, а Роскомнадзор начал блокировать мессенджер. Пользователи Telegram выступили против блокировки. В августе сервис поменял политику конфиденциальности. При этом, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что эта политика не распространяется на Россию.