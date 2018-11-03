Автомобили на «автомате» в январе-сентябре заняли 56% российского рынка Всего 678 машин

Автомобили с автоматической трансмиссией в январе-сентябре текущего года заняли 56% российского рынка. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Всего за девять месяцев было продано 678 легковых автомобилей на «автомате». Агентство отметило, что это рекордный показатель за всю историю.

Эксперты сообщили, что доля машин с автоматической трансмиссией продолжает расти. При этом, агентство относит к ним как классические автоматические коробки передач, так и «роботы» с вариаторами и аналогичными коробками.

Добавим, в октябре аналитики заявили, что в России работают 3,4 тыс. официальных автодилеров. В начале года их было на 63 единицы больше. Закрылись центры УАЗ, Lada и Lifan. Больше всего у УАЗ – 22 центра.