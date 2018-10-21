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21.10.18 / 16:44 Новости / Россия и мир

Аналитики насчитали 3,4 тыс. официальных автодилеров в России

Это меньше, чем в начале года

По данным на середину октября, в России насчитывается около 3,43 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей (не считая отдельных сервисных центров). Об этом в воскресенье сообщает «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга.

Эксперты отмечают, что это на 63 единицы меньше, чем в начале года. Больше всего дилерских центров закрылось у брендов УАЗ (-22), Lada (-17) и Lifan (-10).

В то же время у некоторых марок растет количество дилерских контрактов, добавляют аналитики. Наибольший рост показали FAW (+17), Hawtai (+16), Zotye (+13) и Isuzu (+12).

Ранее сообщалось, что в России увеличился выпуск легковых автомобилей. По данным «Автостата», за январь-сентябрь было выпущено около 1,1 млн «легковушек». Год к году показатель вырос на 7,2%.

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