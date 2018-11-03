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03.11.18 / 14:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Козак призвал «деликатно» навести порядок на независимых АЗС

Иначе будет коллапс

Фото: vestikavkaza.ru

Вице-премьер Дмитрий Козак призвал «деликатно» навести порядок на независимых АЗС. Соответствующее заявление он сделал на телеканале «Россия 1».

По словам Козака, в работе независимых АЗС «есть много безобразия». В частности, некачественное топливо. При этом, независимые заправки обеспечивают граждан топливом в труднодоступных регионах.

«Если жестко и быстро наводить порядок, то можем привести к коллапсу в некоторых регионах. Представьте, если сейчас в Якутии закроются все АЗС — там 100% принадлежит независимым», — заявил вице-премьер. Он отметил, что следует действовать последовательно и жестко, но деликатно.

Добавим, ранее правительство и нефтяные компании подписали соглашение. Согласно документу, организации должны снизить оптовые цены на топливо. По мнению правительства, это приведет к стабилизации цен на независимых АЗС. При этом, власти продолжат следить за ситуацией.

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