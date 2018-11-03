Смольный предложил коммунистам провести митинг в честь революции на окраине

Смольный предложил коммунистам провести митинг в 101 годовщины Октябрьской революции на окраине или в актовом зале. Об этом в пятницу вечером сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В частности, ведомство предложило Удельный, Полюстровский и Южно-Приморский парки. Также в списке разрешенных мест Сад 30-летия Октября и актовый зал Смольного.
В ведомстве напомнили, что проведение несогласованных публичных мероприятий является нарушением закона. Комитет уточнил, что правоохранительные органы будут контролировать порядок на улицах города.
Отметим, годовщину революции будут праздновать 7 ноября. Ранее коммунисты Петербурга проводили в этот день митинг у крейсера «Аврора».
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