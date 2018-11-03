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03.11.18 / 12:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Смольный предложил коммунистам провести митинг в честь революции на окраине

Или в актовом зале

Смольный предложил коммунистам провести митинг в 101 годовщины Октябрьской революции на окраине или в актовом зале. Об этом в пятницу вечером сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В частности, ведомство предложило Удельный, Полюстровский и Южно-Приморский парки. Также в списке разрешенных мест Сад 30-летия Октября и актовый зал Смольного.

В ведомстве напомнили, что проведение несогласованных публичных мероприятий является нарушением закона. Комитет уточнил, что правоохранительные органы будут контролировать порядок на улицах города.

Отметим, годовщину революции будут праздновать 7 ноября. Ранее коммунисты Петербурга проводили в этот день митинг у крейсера «Аврора».

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