Смольный предложил коммунистам провести митинг в честь революции на окраине Или в актовом зале

Смольный предложил коммунистам провести митинг в 101 годовщины Октябрьской революции на окраине или в актовом зале. Об этом в пятницу вечером сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В частности, ведомство предложило Удельный, Полюстровский и Южно-Приморский парки. Также в списке разрешенных мест Сад 30-летия Октября и актовый зал Смольного.

В ведомстве напомнили, что проведение несогласованных публичных мероприятий является нарушением закона. Комитет уточнил, что правоохранительные органы будут контролировать порядок на улицах города.

Отметим, годовщину революции будут праздновать 7 ноября. Ранее коммунисты Петербурга проводили в этот день митинг у крейсера «Аврора».