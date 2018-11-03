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03.11.18 / 12:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Междугородние перевозчики подали иск к BlaBlaCar

Они требуют запретить сервис

Междугородние перевозчики подали иск к сервису по поиску попутчиков BlaBlaCar. Об этом стало известно в субботу из материалов на официальном портале судов Москвы.

Группа перевозчиков подала иск в Таганский районный суд Москвы. Истец – компания-перевозчик «Транс лайн», к которой присоединились еще 27 организаций и индивидуальных предпринимателей. Они требуют запретить сервис.

Ответчики – представитель BlaBlaCar в России ООО «Комьюто Рус» и Роскомнадзор. Истцы считают, что работу сервиса и перевозки с его помощью – не законны.

Напомним, в прошлом году суд Краснодарского края решил, что информация о совместных поездках на сервисе должна быть запрещена к распространению на территории России. По мнению суда, через сайт происходят нелегальные перевозки пассажиров. BlaBlaCar обжаловал решение, и Краснодарский краевой суд его отменил. Добавим, в октябре сервис заявил о запуске платной опции для российских пассажиров.

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