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05.11.18 / 19:22 Новости / Петербург и Ленобласть

Жители Петербурга второй раз за два дня сообщают об ондатрах в городе

«Хвост крысиный, на лапах перепонки»

Фото vk.com/kupchinonews

Жители Петербурга второй раз за выходные замечают в городе ондатр. В понедельник об ондатре в вейк-парке в Купчино сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Новости Купчино».

«Хвост крысиный, на лапах перепонки. Толстый и пушистый, как морская свинка», — рассказывают очевидцы. На вопрос, кто это такой, жители района ответили автору поста, что это ондатра.


Отметим, накануне жители Кронштадта рассказали, что в их Обводный канал заплыла ондатра. Ее привлек хлеб, которым кормят уток.

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