Жители Петербурга второй раз за два дня сообщают об ондатрах в городе «Хвост крысиный, на лапах перепонки»

Жители Петербурга второй раз за выходные замечают в городе ондатр. В понедельник об ондатре в вейк-парке в Купчино сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Новости Купчино».

«Хвост крысиный, на лапах перепонки. Толстый и пушистый, как морская свинка», — рассказывают очевидцы. На вопрос, кто это такой, жители района ответили автору поста, что это ондатра.





Отметим, накануне жители Кронштадта рассказали, что в их Обводный канал заплыла ондатра. Ее привлек хлеб, которым кормят уток.