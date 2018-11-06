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06.11.18 / 14:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге активисты вышли с одиночными пикетами на Невский проспект

С пикетами вышли трое мужчин в возрасте 68 лет, 75 лет и 91 года

В Петербурге трое пенсионеров вышли на Невский проспект с одиночными пикетами. Это произошло накануне, пишет во вторник «Фонтанка».

Активисты выразили недовольство запретом администрации Петербурга на проведение митинга в честь 101-ой годовщины Октябрьской революции возле крейсера «Аврора». Автором запрета пенсионеры считают врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Плакат одного из активистов гласит: ««Аврору» в Удельный парк 7 ноября, по мнению Беглова». Второй мужчина написал на своем плакате «пора менять власть». «Фонтанка» отмечает, что третий, 91-летний активист является сторонником социализма. Полиция протестующих не задержала.

Отметим, ранее власти Петербурга запретили проведение митинга возле «Авроры». Основанием для запрета послужила многолюдность территории и напряженный автомобильный трафик. Смольный предложил переместить митинг в Удельный, Полюстровский или Южно-Приморский парк, сад 30-летия Октября либо актовый зал Смольного.

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