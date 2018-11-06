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06.11.18 / 20:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Строительство путепровода во Всеволожске начнется до начала 2019 года

Контракт планируют заключить в декабре

Фото АБН

Строительство путепровода у станции «Мельничный ручей» на Колтушском шоссе во Всеволожске начнется до начала 2019 года. Об этом во вторник сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Предполагается, что контракт на строительно-монтажные работы по возведению двухпутного виадука будет заключен в декабре. По словам главы дорожного комитета Юрия Запалатского, у подрядчика не будет времени «на раскачку». Он дал поручение «Ленавтодору», который выступает заказчиком работ, ежедневно отслеживать прохождение всех этапов торгов.

Напомним, конкурс на поиск подрядчика на строительство путепровода во Всеволожске был объявлен в октябре. Победитель конкурса должен будет возвести четырехполосную дорогу протяженностью 1,2 км. Начальная цена контракта – 1,5 млрд рублей. Окончание строительства путепровода запланировано на 2022 год.

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