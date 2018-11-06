УФАС Петербурга оштрафовало должностных лиц администрации Центрального района Общая сумма штрафа составляет около 139,43 тыс. рублей

Петербургское УФАС оштрафовало пять должностных лиц администрации Центрального района города за отправку детей с ограниченными возможностями в санатории с несоответствующими условиями. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

Должностные лица нарушили Закон о контрактной системе (44-ФЗ), пояснили в управлении. При проведении конкурсов на приобретение путевок для детей с ограниченными возможностями в санатории на летние каникулы администрация района незаконно допустила к участию ООО «Объединение курортов юга». После чего заключила с компанией два госконтракта на сумму более 2,7 млн рублей.

В соответствии с правилами конкурса, санатории должны быть оборудованы безбарьерной средой, а соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение должно быть предоставлено вместе с заявкой на конкурс. «Объединение курортов юга» таких документов не предоставило. В результате особенные дети отдыхали в санаториях «Анапа» и «Родник», которые предъявляемым требованиям не соответствуют.

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки, материалы которой стали основанием для возбуждения административного дела антимонопольной службой. Каждый из пяти нарушителей оштрафован на 27,88 тыс. рублей.

Представители администрации обжаловали решение УФАС в Смольнинском районном суде. Даты рассмотрения заявлений пока не назначены. Отметим, в этих конкурсах участвовала еще одна организация, соответствующая всем требованиям и предоставившая необходимые документы.