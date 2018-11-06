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06.11.18 / 18:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга оштрафовало должностных лиц администрации Центрального района

Общая сумма штрафа составляет около 139,43 тыс. рублей

Фото АБН

Петербургское УФАС оштрафовало пять должностных лиц администрации Центрального района города за отправку детей с ограниченными возможностями в санатории с несоответствующими условиями. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

Должностные лица нарушили Закон о контрактной системе (44-ФЗ), пояснили в управлении. При проведении конкурсов на приобретение путевок для детей с ограниченными возможностями в санатории на летние каникулы администрация района незаконно допустила к участию ООО «Объединение курортов юга». После чего заключила с компанией два госконтракта на сумму более 2,7 млн рублей.

В соответствии с правилами конкурса, санатории должны быть оборудованы безбарьерной средой, а соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение должно быть предоставлено вместе с заявкой на конкурс. «Объединение курортов юга» таких документов не предоставило. В результате особенные дети отдыхали в санаториях «Анапа» и «Родник», которые предъявляемым требованиям не соответствуют.

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки, материалы которой стали основанием для возбуждения административного дела антимонопольной службой. Каждый из пяти нарушителей оштрафован на 27,88 тыс. рублей.

Представители администрации обжаловали решение УФАС в Смольнинском районном суде. Даты рассмотрения заявлений пока не назначены. Отметим, в этих конкурсах участвовала еще одна организация, соответствующая всем требованиям и предоставившая необходимые документы.

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