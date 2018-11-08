Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста России на 2018-2020 года В текущем году - 1,7%

Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста России на 2018-2020 года. Соответствующий документ опубликован в четверг.

По данным комиссии, экономический рост в России в текущем году составит 1,7%. В следующем году рост составит 1,6%, а в 2020 году – 1,8%.

Еврокомиссия отметила, что восстановление экономики происходило постепенно. Положительное влияние оказали жесткие монетарная и налоговая политика, уточнили в документе.

Отметим, ранее Еврокомиссия считала, что в текущем году российская экономика вырастет на 1,5%. В следующий и 2019 год – 1,6% и 1,7% соответственно. Добавим, в начале года Еврокомиссия улучшила прогноз цен на нефть Brent на текущий год. Он увеличился до $68 за баррель.