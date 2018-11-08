Jeep отзывает в России более 300 автомобилей Из-за возможных проблем с тормозами и с кронштейном

Jeep (официальный дилер Jeep в России ООО «ЭфСиЭй Рус») отзывает более 300 автомобилей из-за проблем тормозных суппортов. Об этом сообщили в Росстандарте.

Под отзыв попадут 88 автомобилей Jeep Compass и Jeep Cherokee, реализованных с апреля 2018 года. Причиной стало покрытие поршней задних тормозных суппортов, которое может иметь дефекты, приводящие к образованию газовых пузырей в тормозной системе автомобилей. Это значит, что в некоторых случаях после пуска двигателя педаль тормоза может «провалиться».

Также отзывают 224 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с июня 2018 года. Причиной отзыва стал кронштейн передней тяги, который может быть приварен не по стыку. Дефект может привести к самопроизвольному отделению кронштейна от рамы и снижению точности реакции автомобиля.

В марте этого года Jeep отзывал 520 автомобилей Jeep Wrangler, проданных с 2009 по 2014 годы. Причиной отзыва стали возможные проблемы с газогенератором подушки безопасности. Представитель Jeep заменил подушки бесплатно.