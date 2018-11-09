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09.11.18 / 13:19 Новости / Петербург и Ленобласть

При пожаре в Девяткино погибли четыре человека

И еще два пострадали

При пожаре в здании шиномонтажа в Мурино погибли четыре человека. Об этом стало известно в пятницу.

Тела четырех жертв нашли в сгоревшем здании, пишет «Фонтанка». В настоящий момент идет дознание. Еще двое пострадали, их доставили в больницу и госпитализировали.

Отметим, звонок о пожаре поступил к спасателям в 8:23. Тушить пожар закончили около 10 часов утра. Он охватил 400 кв. м площади шиномонтажа, автомойки и авторемонтной мастерской. Шиномонтаж находился рядом с метро, на веселой улице.

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