При пожаре в Девяткино погибли четыре человека И еще два пострадали

При пожаре в здании шиномонтажа в Мурино погибли четыре человека. Об этом стало известно в пятницу.

Тела четырех жертв нашли в сгоревшем здании, пишет «Фонтанка». В настоящий момент идет дознание. Еще двое пострадали, их доставили в больницу и госпитализировали.

Отметим, звонок о пожаре поступил к спасателям в 8:23. Тушить пожар закончили около 10 часов утра. Он охватил 400 кв. м площади шиномонтажа, автомойки и авторемонтной мастерской. Шиномонтаж находился рядом с метро, на веселой улице.