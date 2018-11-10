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10.11.18 / 13:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Apple обнаружила дефекты в iPhone X и MacBook Pro

Компания заменит компоненты бесплатно

Apple обнаружила дефекты в iPhone X и MacBook Pro. Об этом компания сообщила в субботу.

Согласно заявлению, в некоторых iPhone X могут возникнуть проблемы с реагированием на касания из-за отказа одного из компонентов в модуле дисплея. В MacBook Pro могут сломаться 128- и 256-гигабайтные SSD-накопители. Это относится к ноутбукам, которые продавали с июня 2017 года по июнь 2018 года.

Apple отметила, что бесплатно заменит в устройствах дефектные компоненты. При этом, компания рекомендовала как можно быстрее заменить SSD-накопители из-за высокой вероятности потери данных.

Напомним, iPhone X стартовали 3 ноября прошлого года. За ноябрь 2017 года продажи смартфона в России установили рекорд. Всего было продано минимум 65 тыс. телефонов. В ноябре текущего года Apple начала продажи iPhone XR.

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