Apple обнаружила дефекты в iPhone X и MacBook Pro Компания заменит компоненты бесплатно

Apple обнаружила дефекты в iPhone X и MacBook Pro. Об этом компания сообщила в субботу.

Согласно заявлению, в некоторых iPhone X могут возникнуть проблемы с реагированием на касания из-за отказа одного из компонентов в модуле дисплея. В MacBook Pro могут сломаться 128- и 256-гигабайтные SSD-накопители. Это относится к ноутбукам, которые продавали с июня 2017 года по июнь 2018 года.

Apple отметила, что бесплатно заменит в устройствах дефектные компоненты. При этом, компания рекомендовала как можно быстрее заменить SSD-накопители из-за высокой вероятности потери данных.

Напомним, iPhone X стартовали 3 ноября прошлого года. За ноябрь 2017 года продажи смартфона в России установили рекорд. Всего было продано минимум 65 тыс. телефонов. В ноябре текущего года Apple начала продажи iPhone XR.