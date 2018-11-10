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10.11.18 / 20:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Неизвестный бросил коктейль Молотова в редакцию НТВ в Петербурге

Сгорела машина телекомпании

Фото АБН

Неизвестный бросил коктейль Молотова в редакцию НТВ в Петербурге. Об этом стало известно в субботу.

По информации «Фонтанки», в ночь на субботу неизвестный бросил зажженную бутылку во входную дверь офиса телекомпании на улице академика Павлова. Бутылка отскочила от двери и залетела под стоящую рядом машину. Автомобиль загорелся – он принадлежит НТВ.

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ начала расследование происшествия. Одна из версий следствия – экстремизм, связанный с репортажами телеканала.

Правоохранительные органы изъяли пленку из камеры видеонаблюдения. На ней запечатлен мужчина около 30 лет с открытым лицом, отметила «Фонтанка».

Отметим, офис НТВ в Петербурге располагается на первом этаже здания. Также в доме есть офисы других компаний. Среди них НИИ «Вектор» и АО «Опытный завод интеграл».

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