Активисты вместе с МТС и районной администрацией установили новую велопарковку у станции «Василеостровская» На 20 мест

Активисты вместе с МТС и районной администрацией установили новую велопарковку у станции метро «Василеостровская». Об этом представители движения «Красивый Петербург» сообщили в субботу.

Велопарковка рассчитана на 20 мест. Также парковку для велосипедов планируется установить у станции метро «Приморская».

Активисты заявили, что ранее парковка у «Василеостровской» была переполнена «даже зимой и разваливалась на глазах». Администрация района отказывала в установке новой велопарковки, уточнили в «Красивом Петербурге». В администрации заявляли, что у нее не хватает полномочий и денег.

Компания МТС предложила купить и подарить городу новые велопарковки. Администрация района пошла на встречу. Совместно активисты, МТС и администрация выбрали изготовителя и вариант конструкции.

Добавим, ранее в Петербурге решили создать несколько перехватывающих велопарковок. Они будут установлены в рамках программы «Твой бюджет». Велопарковки установят в Приморском района. Также планировалось создание информативной навигации вдоль Невы.