Активисты вместе с МТС и районной администрацией установили новую велопарковку у станции «Василеостровская»

Активисты вместе с МТС и районной администрацией установили новую велопарковку у станции метро «Василеостровская». Об этом представители движения «Красивый Петербург» сообщили в субботу.
Велопарковка рассчитана на 20 мест. Также парковку для велосипедов планируется установить у станции метро «Приморская».
Активисты заявили, что ранее парковка у «Василеостровской» была переполнена «даже зимой и разваливалась на глазах». Администрация района отказывала в установке новой велопарковки, уточнили в «Красивом Петербурге». В администрации заявляли, что у нее не хватает полномочий и денег.
Компания МТС предложила купить и подарить городу новые велопарковки. Администрация района пошла на встречу. Совместно активисты, МТС и администрация выбрали изготовителя и вариант конструкции.
Добавим, ранее в Петербурге решили создать несколько перехватывающих велопарковок. Они будут установлены в рамках программы «Твой бюджет». Велопарковки установят в Приморском района. Также планировалось создание информативной навигации вдоль Невы.
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