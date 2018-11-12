Путин поручил проверить жалобы на рост налоговой нагрузки на россиян «Надо понимать, что там в реальной жизни происходит»

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы кабмин проанализировал сведения о реальном уровне налоговой и квазиналоговой нагрузки на россиян. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник.

О росте фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан сообщили в Федерации независимых профсоюзов России, цитирует Путина РИА Новости. По словам президента, необходимо проверить эти сведения по отраслям и по регионам. «Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», — подчеркнул Путин.

Добавим, с 1 января 2019 года в России вырастет НДС – с 18 до 20%. При этом ставка на социально значимые товары будет сохранена на уровне 10%. Кроме того, в октябре Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по введению налога для самозанятых россиян.