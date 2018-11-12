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12.11.18 / 17:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд отпустил Дмитрия Костыгина под залог в 25 млн рублей

До этого он находился под домашним арестом

Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину с домашнего ареста на залог. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сумма залога – 25 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе, на домашнем аресте настаивало следствие.

Залог внесет кондитерское объединение «Любимый край», сообщил представитель Костыгина. Он подчеркнул, что судья учла примерное поведение бизнесмена, а также отметила неактуальность доводов обвинения, обосновывавших необходимость домашнего ареста.

«Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ритейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1», — добавил представитель предпринимателя.

Напомним, Костыгин находился под домашним арестом с осени прошлого года. Следствие обвиняет предпринимателя в мошенничестве в сфере кредитования (ч.4 ст.159.1 УК РФ). По версии стороны обвинения, в 2016 году Костыгин смог получить кредит в Сбербанке на 1 млрд рублей. При этом он якобы скрыл истинное финансовое состояние «Юлмарта». Свою вину бизнесмен не признает.

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