Бывшее здание генконсульства Великобритании в Петербурге могут отдать школе Вопрос пока обсуждается

Смольный рассматривает возможность использования бывшего здания генерального консульства Великобритании в Петербурге под городские нужды, в частности, размещения там образовательного учреждения. Об этом в воскресенье сообщили в городском комитете имущественных отношений (КИО).

Как передает ТАСС, в настоящий момент этот вопрос находится на стадии проработки. Также в комитете добавили, что объект будет изъят из хозяйственного ведения ГУП «Инпредсервис», которое обслуживает иностранные дипмиссии в городе.

Напомним, генконсульство Великобритании в Петербурге начало работу в 1992 году. Оно расположилось в здании вблизи от городской администрации. Этим летом дипмиссия завершила свою работу на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном.