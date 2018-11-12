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12.11.18 / 22:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Бывшее здание генконсульства Великобритании в Петербурге могут отдать школе

Вопрос пока обсуждается

Смольный рассматривает возможность использования бывшего здания генерального консульства Великобритании в Петербурге под городские нужды, в частности, размещения там образовательного учреждения. Об этом в воскресенье сообщили в городском комитете имущественных отношений (КИО).

Как передает ТАСС, в настоящий момент этот вопрос находится на стадии проработки. Также в комитете добавили, что объект будет изъят из хозяйственного ведения ГУП «Инпредсервис», которое обслуживает иностранные дипмиссии в городе.

Напомним, генконсульство Великобритании в Петербурге начало работу в 1992 году. Оно расположилось в здании вблизи от городской администрации. Этим летом дипмиссия завершила свою работу на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном.

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