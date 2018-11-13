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13.11.18 / 09:15 Новости / Россия и мир

Нефть Brent «просела» ниже $70 за баррель впервые с весны

WTI торгуется ниже $60 за баррель

газпром нефтьЦена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с апреля этого года. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 08:50 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на Brent «просела» на 1,138% и составляет $69,39 за баррель. В то же время бочка WTI с поставкой в декабре подешевела на 1,827% — до $59,11.

Добавим, цены на нефть снижаются на фоне завершения встречи министерского мониторингового комитета. Стороны не смогли договориться о необходимости сокращения нефтедобычи в 2019 году. Россия допустила такой сценарий, однако не поддержала инициативу, передает ТАСС. В свою очередь Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок на 0,5 млн баррелей в сутки уже в декабре. Следующие переговоры ОПЕК+ намечены на начало декабря.

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