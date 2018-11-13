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13.11.18 / 17:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП России

Такие же данные у Минэкономразвития

Фото: vistanews.ru

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП России. Соответствующее заявление Федеральная служба государственной статистики опубликовала во вторник.

По данным Росстата, в III квартале текущего года ВВП вырос на 1,3% год к году. Слудба не приводит оценку показателя в денежном выражении.

Отметим, во II квартале 2018 года ВВП вырос на 1,9% год к году. За первое полугодие показатель вырос на 1,7% год к году. Добавим, ранее прогноз по росту экономики дало министерство экономического развития. Показатель аналогичен данным Росстата.

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