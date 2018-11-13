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13.11.18 / 17:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

С НИИ в Петербурге взыскали 8,5 млн рублей в пользу Минобороны

За просрочку выполнения работ по госконтракту

Фото smartnews.ru

Российский институт радионавигации и времени (РИРВ) в Петербурге выплатил 8,5 млн рублей в пользу Минобороны. Об этом во вторник сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Судебные приставы Петербурга закрыли исполнительное производство по взысканию неустойки с РИРВ. Ранее институт и Минобороны РФ заключили государственный контракт. После того, как НИИ просрочил выполнение опытно-конструкторских работ, началось судебное разбирательство. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ответчика многомиллионную неустойку. В Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Петербургу было возбуждено исполнительное производство.

В пресс-службе ФССП добавили, судебный пристав рассказал представителю должника, что при уклонении от выплаты возможен арест банковских счетов, имущества и прочие последствия. Руководство института решило немедленно погасить долг. После чего исполнительное производство было окончено.

Напомним, ранее судебные приставы назвали общую сумму задолженности россиян. На 1 октября долг составил 3,8 трлн рублей. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году. Приставы также добавили, что в настоящее время в региональных отделениях службы находится 31,3 млн исполнительных производств.

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