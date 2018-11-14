ЦБ назначил нового руководителя службы банковского надзора Он приступит к своим полномочиям 15 ноября

Центробанк России приказом председателя Эльвиры Набиуллиной назначил Богдана Шаблю руководителем службы текущего банковского надзора. Об этом ЦБ сообщил в среду.служба текущего

Богда Шабля приступит к своим полномочиям с 15 ноября 2018 года. В пресс-службе ЦБ отметили, что у нового руководителя имеется большой опыт работы по надзору за кредитными организациями. Шабля трудится на различных должностях в ЦБ более 20 лет. До назначения он был замдиректора Юридического департамента Банка России. На этой должности он занимался правовым обеспечением банковского регулирования и надзора, а также финансовым оздоровлением кредитных организаций.

Отметим, Богдан Шабля начал работу в ЦБ в 1996 году. В Омской области он был первым замначальника Главного управления ЦБ в регионе, а также управляющим Отделением по Тульской области Главного управления по Центральному федеральному округу. Как передают «Ведомости», в настоящее время обязанности руководителя СТБН исполняет Александр Ветохин. Службу курирует первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.