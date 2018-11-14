Миллер ответил на угрозу США остановить строительство «Северного потока -2» По его словам, 200 км газопровода уже построено

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ответ на угрозу США остановить строительство «Северного потока-2» заявил, что газопровод будет достроен. Об этом Миллер сообщил накануне спецкору «Коммерсанта» на саммите АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии).

«Ну вы же все сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим», — прокомментировал Миллер заявление посла США при Евросоюзе Гордона Сондленда. Накануне посол заявил, что «Северный поток-2» — это геополитический проект, который делает Европу уязвимой перед Россией. И в случае, если Евросоюз не «поймёт эту логику» и не откажется от строительства газопровода на своей территории, Вашингтон может использовать «много других инструментов» против реализации проекта.

Отметим, Вашингтон не раз призывал Евросоюз препятствовать строительству «Северного потока-2». Российские власти утверждают, что таким способом США пытается продвинуть свой газ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что американский газ обойдется европейцам на 40% дороже российского.