ЦБ отозвал более 400 банковских лицензий за пять лет И санировал 30 банков

За последние пять лет Центробанк РФ отозвал более 400 банковских лицензий. Об этом в четверг рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Кроме того, за указанный период ЦБ объявил о санации более 30 банков, цитирует Набиуллину РИА Новости. Эта цифра включает три крупные банковские группы.

Добавим, весной этого года сообщалось, что ЦБ получил рекордный убыток в размере 435,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Среди причин регулятор называл рост расходов на санацию кредитных организаций. Эта сумма выросла с 29,6 млрд рублей в 2016 году до 385,6 млрд рублей в 2017 году.