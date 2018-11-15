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15.11.18 / 18:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дрозденко намерен открыть маяки для туристов

Он считает, что маяки будут интересны туристам так же, как и крепости

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о намерении открыть для туристов региона маяки у побережья Ладожского озера и Финского залива Балтийского моря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

Ленобласть вместе с Русским географическим обществом ведет переговоры об открытии маяков с управлением навигации и океанографии Минобороны РФ. Как уточнили в пресс-службе, первым туристическим маяком может стать маяк Толбухин, которому в следующем году исполнится 300 лет.

Отметим, в четверг в рамках Международного культурного форума при поддержке администрации Ленобласти и РГО открылась фотовыставка «Маяки Северо-Запада России». Её автор Андрей Стрельников вместе с гидрографами исследовал маяки на берегу Ладожского озера и Балтийского моря.

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