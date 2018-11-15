Мединский ожидает итальянских инвестиций в российский бизнес после «Русских сезонов» Попросил "раскошеливаться"

Министр культуры России Владимир Мединский ожидает, что итальянский бизнес будет вкладываться в российскую культуру. Об этом он в четверг заявил на Деловой площадке Международного культурного форума в Петербурге, передает корреспондент АБН.

Мединский сказал, что рад видеть в зале представителя японского концерна Suzuki. Он выразил надежду, что в следующем году увидит представителей бизнеса Италии, и призвал их «раскошеливаться».

Напомним, ранее на форуме подвели итоги международного культурного проекта «Русские сезоны». Проект стартовал в прошлом году в Японии. в этом году «Русские сезоны» принимала Италия. На следующий год выбрана Германия. В рамках проекта в выбранные страны привозят современные российские выставки и спектакли.