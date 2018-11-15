Петербург обошел Москву в рейтинге городов для интеллектуального туризма За него проголосовали 48% опрошенных

Петербург занял первое место в рейтинге городов для философского (интеллектуального) туризма – за Северную столицу проголосовали 48% опрошенных. Об этом в четверг сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

По данным компании, вторую строчку рейтинга заняла Москва, за которую отдали голоса 11% респондентов. Третье место разделили Екатеринбург и Пермь (по 9% голосов), следом идет Казань (8%).

Добавим, Tvil.ru составил рейтинг путем опроса россиян в социальных сетях. Как уточняет компания, философский или интеллектуальный туризм — это путешествия и экскурсии для ознакомления с культурным и духовным наследием.

Ранее сообщалось, что Петербург занял второе место в рейтинге лучших российских городов для шоппинга. В опросе Tvil.ru за город на Неве проголосовали 26% респондентов. Лидером стала Москва, которая набрала 53% голосов, а третьим стал Сочи с 15%.