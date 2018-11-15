«Русские сезоны» в 2019 году пройдут в Германии Первые прошли в Японии в прошлом году

Международный проект «Русские сезоны», пропагандирующий русскую культуру, в 2019 году пройдут в Германии. Об этом в четверг объявила вице-премьер России Ольга Голодец на Деловой площадке петербургского Международного культурного форума, передает корреспондент АБН.



Старт «Русских сезонов» в Германии намечен на 7 января. В Германию приедут с гастролями российские театры и выставки. В рамках «Русских сезонов» в Италии прошло более 400 мероприятий, охвативших 6 млн человек. Мероприятия прошли в 74 городах в Италии.

Напомним, первые «Русские сезоны» прошли в Японии в прошлом году. С инициативой такого проекта выступил Минкульт, его инициативу поддержало правительство. Ранее министр культуры Владимир Мединский заявлял, что «Русские сезоны» 2019 года будут проведены в США. Этот проект отсылает к знаменитым показам русского балета за рубежом, организованным Сергеем Дягилевым в начале XX века.