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15.11.18 / 09:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава «Роснефти»: На ценообразование на рынке топлива влияет политика независимых АЗС

По оценке Сечина, их доля составляет около 30%

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что на ценообразование на рынке топлива влияет политика независимых АЗС, поскольку их поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Такое заявление он сделал «Коммерсантъ FM” накануне.

По оценке Сечина, доля независимых сетей в России в настоящий момент составляет «не больше 30%». Однако «эти 30% как раз и влияют на ценообразование», отметил он.

Глава «Роснефти» утверждает, что в регионах складываются «монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок», нацеленные на увеличение стоимости. При этом вертикально интегрированные компании вынуждены подстраиваться в соответствии с антимонопольным законодательством. О каких именно регионах идет речь, Сечин не уточнил.

Ранее правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо до конца года. После этого цены будут формироваться исходя из среднегодовой инфляции. Само соглашение действует до конца марта 2019 года.

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