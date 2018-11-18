Все новости

18.11.18 / 15:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Умер основатель петербургского театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий

О месте и времени прощания будет объявлено позже

Фото пресс-службы театра «Суббота»

Накануне на 87-м году жизни  после продолжительной болезни умер основатель и художественный руководитель петербургского театра «Суббота», профессор Юрий Смирнов-Несвицкий. Об этом в театре сообщили в воскресенье.

«Будучи абсолютно свободным человеком, Юрий Александрович притягивал таких же свободных экспериментаторов, не боявшихся выходить за рамки, нарушать границы. Энергия и творческая свобода захватывала его, его учеников и, конечно, зрителей «Субботы»», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что о месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Добавим, Юрий Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде. В 1969 году он основал театр «Суббота», который возник как театр-клуб, объединивший творческую молодежь. Помимо работы в театре, Смирнов-Несвицкий преподавал, занимался научной деятельностью, также он автор нескольких книг.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.