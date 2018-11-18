Умер основатель петербургского театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий О месте и времени прощания будет объявлено позже

Накануне на 87-м году жизни после продолжительной болезни умер основатель и художественный руководитель петербургского театра «Суббота», профессор Юрий Смирнов-Несвицкий. Об этом в театре сообщили в воскресенье.

«Будучи абсолютно свободным человеком, Юрий Александрович притягивал таких же свободных экспериментаторов, не боявшихся выходить за рамки, нарушать границы. Энергия и творческая свобода захватывала его, его учеников и, конечно, зрителей «Субботы»», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что о месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Добавим, Юрий Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде. В 1969 году он основал театр «Суббота», который возник как театр-клуб, объединивший творческую молодежь. Помимо работы в театре, Смирнов-Несвицкий преподавал, занимался научной деятельностью, также он автор нескольких книг.