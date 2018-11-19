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19.11.18 / 20:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный потребовал от арендаторов Московского рынка покинуть объект до 25 ноября

Расторг договор с оператором еще в начале года

Комитет по контролю за имуществом Петербурга направил оператору Московского рынка и его арендаторам уведомление о необходимости покинуть объект до 25 ноября. Об этом стало известно в понедельник.

Как указывает «Фонтанка», город расторг договор с ООО «Московский рынок» в начале года, а компания не сумела оспорить это решение в суде. Таким образом, прилавки, работающие по договору с оператором, считаются незаконными. В комитете попросили арендаторов заблаговременно покинуть объект.

Добавим, Московский рынок находится на улице Решетникова недалеко от станции метро «Электросила». Ранее ООО «Московский рынок» принадлежало бывшему совладельцу Кузнечного рынка Николаю Нарышкину, отмечает издание. В настоящее время собственником компании является Султан Давлетмурзаев, пишет газета.

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