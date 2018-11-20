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20.11.18 / 13:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургское агентство недвижимости выставило на продажу часть квартиры Максима Горького

Стоимость – 11,5 млн рублей

Фото Megaagent

Петербургское агентство недвижимости Megaagent выставило на продажу часть квартиры Максима Горького. Об этом в организации сообщили во вторник.

Писатель жил в доме №23 на Кронверкском проспекте с 1914 года по 1921 год – сначала на шестом этаже, а затем на четвертом. В настоящий момент его вторая квартира поделена на несколько частей. На продажу выставлена одна из этих составляющих – она представляет из себя двухкомнатную квартиру площадью 52 кв.м. Стоимость квартиры – 11,5 млн рублей.

Добавим, в настоящий момент в Петербурге нет музея Горького. Музей-квартира писателя есть в Москве и Нижнем Новгороде. Также литературно-мемориальный музей Горького находится в Казани.

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