Петербургское агентство недвижимости выставило на продажу часть квартиры Максима Горького Стоимость – 11,5 млн рублей

Петербургское агентство недвижимости Megaagent выставило на продажу часть квартиры Максима Горького. Об этом в организации сообщили во вторник.

Писатель жил в доме №23 на Кронверкском проспекте с 1914 года по 1921 год – сначала на шестом этаже, а затем на четвертом. В настоящий момент его вторая квартира поделена на несколько частей. На продажу выставлена одна из этих составляющих – она представляет из себя двухкомнатную квартиру площадью 52 кв.м. Стоимость квартиры – 11,5 млн рублей.

Добавим, в настоящий момент в Петербурге нет музея Горького. Музей-квартира писателя есть в Москве и Нижнем Новгороде. Также литературно-мемориальный музей Горького находится в Казани.