Беглов подписал увеличение госпрограммы по благоустройству Петербурга до 54 млрд рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление об увеличении государственной программы по благоустройству и охране окружающей среды Петербурга почти до 54 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в Смольном.
Госпрограмму дополнили мероприятиями, которые должны пройти в 2023 году. Мероприятия направлены на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение естественных экологических систем и природных ресурсов, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений Петербурга, повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды.
Отметим, объемы финансирования на 2018-2020 годы соответствуют закону о бюджете города на 2018 и ближайшие два года. Программа реализуется на 53,8 млрд рублей за счет средств бюджета Петербурга и на 114,6 млн рублей за счет средств госбюджета.
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