Беглов подписал увеличение госпрограммы по благоустройству Петербурга до 54 млрд рублей Внесли мероприятия на 2023 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление об увеличении государственной программы по благоустройству и охране окружающей среды Петербурга почти до 54 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Госпрограмму дополнили мероприятиями, которые должны пройти в 2023 году. Мероприятия направлены на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение естественных экологических систем и природных ресурсов, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений Петербурга, повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды.

Отметим, объемы финансирования на 2018-2020 годы соответствуют закону о бюджете города на 2018 и ближайшие два года. Программа реализуется на 53,8 млрд рублей за счет средств бюджета Петербурга и на 114,6 млн рублей за счет средств госбюджета.