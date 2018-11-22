Уборкой Петербурга зимой займутся почти пять тыс. человек И почти 1,% тыс. единиц техники

Зимней уборкой Петербурга займутся около пяти тыс. человек. Об этом в четверг сообщает комитет по благоустройству.

В штате петербургских предприятий, занимающихся уборкой дорог, почти четыре тыс. человек. Еще почти одну тыс. дворников наберут по аутсорсингу. Ранее сотрудники нанимались во время снегопадов, а в этом сезоне работники уже закреплены за определенными участками.

Для зимней уборки также подготовили более 1,5 тыс. единиц техники. За передвижением машин для уборки можно понаблюдать онлайн на интерактивной карте. В этом году она адаптирована для мобильных устройств.

Когда температура опускается ниже нуля, сотрудники дорожных предприятий на уборочной технике выходят на ночное дежурство на более чем на 100 точках по городу. Набережные, мосты и другие опасные места у воды обрабатываются антигололедным материалом. Также службы уже подготовили 80% необходимого на зиму песка.

Отметим, дорожные службы убирают 59,3 млн кв. м в Петербурге. В этом году прибавилось еще 364 тыс. кв. м из-за новых дорог и развязок. Прошлой зимой с дорог было вывезено 2,5 млн кв. снега.