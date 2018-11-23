Все новости

23.11.18 / 08:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный: Проект планировки территории для третьего участка ВСД должен быть готов до 20 ноября 2019 года

Но против выступают горожане

ремонт дорог

Фото АБН

Проект планировки территории для третьего участка Восточного скоростного диаметра(ВСД) в Петербурге должен быть разработан до 20 ноября 2019 года. Соответствующее распоряжение городского комитета по градостроительству и архитектуре было размещено на сайте официального электронного опубликования накануне.

Согласно документу, речь идет об участке от Союзного проспекта до административной границы Петербурга (КАД). Сам же ВСД значится как «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная».

Накануне в администрации Невского района также прошли общественные слушания по строительству ВСД. Жители исторического района Стеклянный городок выступили против реализации проекта, передает «ЗакС.ру». В частности, горожане обеспокоены ухудшением экологической обстановки в районе, а также судьбой сада им. 30-летия Октября, который может пострадать. Помимо этого, жителей волнует, что мост будет проходить близко к домам.

Петербуржцы требуют отменить проект ВСД или построить вместо моста тоннель под Невой. В свою очередь глава отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков заявил, что власти рассматривают вариант строительства тоннеля.

Читайте также: Восточный скоростной диаметр и Южная широтная магистраль. Где их проложат?

Напомним, согласно плану, ВСД пройдет по югу Петербурга, затронув территории пяти районов. Начало строительства намечено на 2019 год, а завершение – на 2024 год. Ранее уже сообщалось, что жители Невского района выступают против строительства моста. Тогда в КРТИ говорили, что возведение тоннеля обойдется в полтора раза дороже наземной переправы.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.