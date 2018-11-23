Смольный: Проект планировки территории для третьего участка ВСД должен быть готов до 20 ноября 2019 года Но против выступают горожане

Проект планировки территории для третьего участка Восточного скоростного диаметра(ВСД) в Петербурге должен быть разработан до 20 ноября 2019 года. Соответствующее распоряжение городского комитета по градостроительству и архитектуре было размещено на сайте официального электронного опубликования накануне.

Согласно документу, речь идет об участке от Союзного проспекта до административной границы Петербурга (КАД). Сам же ВСД значится как «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная».

Накануне в администрации Невского района также прошли общественные слушания по строительству ВСД. Жители исторического района Стеклянный городок выступили против реализации проекта, передает «ЗакС.ру». В частности, горожане обеспокоены ухудшением экологической обстановки в районе, а также судьбой сада им. 30-летия Октября, который может пострадать. Помимо этого, жителей волнует, что мост будет проходить близко к домам.

Петербуржцы требуют отменить проект ВСД или построить вместо моста тоннель под Невой. В свою очередь глава отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков заявил, что власти рассматривают вариант строительства тоннеля.

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Напомним, согласно плану, ВСД пройдет по югу Петербурга, затронув территории пяти районов. Начало строительства намечено на 2019 год, а завершение – на 2024 год. Ранее уже сообщалось, что жители Невского района выступают против строительства моста. Тогда в КРТИ говорили, что возведение тоннеля обойдется в полтора раза дороже наземной переправы.