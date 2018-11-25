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25.11.18 / 14:24 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС дало советы автомобилистам о действиях в гололед

В частности, «переобуться» в зимнюю резину

Фото ledovydom.ru

Чтобы лучше управлять автомобилей в гололед, а первую очередь, автомобилистам Петербурга следует «переобуть» свое авто в зимнюю резину: рисунок протектора должен быть мелкорасчлененным, а также иметь металлические шипы. Советы о действиях о гололедицу в воскресенье опубликовало ГУ МЧС по городу.

В ведомстве отметили, что резко тормозить при возникновении аварийной ситуации на льду нельзя. Лучшим способом торможения является торможение двигателем. Эффективным также будет кратковременное (прерывистое) нажатие на педаль тормоза, добавили в ГУ МЧС.

При выполнении маневров необходимо плавно крутить руль, на небольшой угол. Необходимо помнить и о соблюдении скоростного режима и дистанции. Спасатели напоминают, что при гололедице тормозной путь увеличивается в восемь раз.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье на дорогах Петербурга местами скользко. Вечером ожидается небольшой снегопад. Температура воздуха опустится до 0…-2 градусов.

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