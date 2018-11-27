Кабмин разрешил банкам под санкциями не раскрывать информацию Для защиты их интересов

Правительство РФ разрешило банкам и небанковским кредитным организациям, которые находятся под санкциями, не раскрывать подлежащую обязательному раскрытию информацию. Соответствующие постановления от 23 ноября размещены на сайте кабмина во вторник.

В документе указано, что его цель – защита интересов подсанкционных банков РФ, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, а также «противодействие незаконному санкционному давлению». Предложения были внесены Минфином РФ.

При этом, если банк решит не обнародовать обязательную информацию, он будет обязан уведомить об этом Центробанк РФ. Кроме того, ему придется обосновать свое решение.

Ранее правительство разрешило страховщикам не раскрывать данные о составе и структуре владельцев, если в отношении их акционеров введены ограничительные меры. Компания может самостоятельно установить полностью закрывать сведения или только часть. Однако страховщик также обязан уведомить о своем решении ЦБ.