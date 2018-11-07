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07.11.18 / 20:38 Новости / Россия и мир

Кабмин разрешил страховщикам не раскрывать попавших под санкции акционеров

Но они должны будут уведомить об этом ЦБ

Фото blamper.ru

Страховщики, в отношении акционеров, членов или участников которых введены санкции, смогут не раскрывать информацию о составе и структуре владельцев. Соответствующее постановление было размещено на интернет-портале правовой информации в среду.

Согласно документу, страховщик может сам решить, как именно сокрыть данные. Он может полностью скрыть сведения о владельцах либо частично. Однако в любом случае о подобном решение компания должна уведомить Центробанк РФ.

Отмечается, что данная мера может быть использована только при условии, что акционер, который находится под санкциями, имеет контроль в страховщике либо владеет значительным пакетом. Добавим, постановление датировано 3 ноября.

Апрельские санкции США ударили по перестраховочному бизнесу российских компаний. Летом «Ведомости» писали, что около десяти из них пришлось обратиться к Российской национальной перестраховочной компании (РНПК; «дочка» Центробанка РФ). Причина — перестраховка в ней своих обязательств по клиентам, попавших под ограничительные меры.

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