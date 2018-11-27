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27.11.18 / 19:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2338,71 пунктов; РТС - 1098,59 пунктов

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 1,31% до 2338,71 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,33% и составил 1098,59 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Аннам Бодрова отметила, что реакция внешних рынков на инцидент в Азовском море оказалась незначительной — российский фондовый рынок во вторник занялся коррекцией позиций. В акциях «Аэрофлота» сохраняется турбулентность. Во вторник бумаги динамично росли в цене и в целом достигли верхней границы целевого диапазона 90-115 рублей. Вероятно, что в области 117-120 рублей рынок примет решение о локальном завершении покупок, после чего бумага стабилизуется в известных границах коридора. Судя по последним двум неделям, акции «Аэрофлота» рынку интересны гораздо больше банковских и нефтегазовых лидеров, считает аналитик.

Бодрова заявила, что нефть тоже скорректировалась, на среду намечен очередной аукцион Минфина по размещению ОФЗ, налоговый период идет как обычно. В таких условиях российская валюта отыграла часть потерянного накануне, но определенная доля инвесторов все еще видит внешние риски и потому не торопится продавать доллар. Американская валюта закрывает вторник около 66,90 рублей, сессия среды состоится в пределах 66,50-67,35 рублей. Евровалюта попробует закрепиться в рамках 75.50-75,95 рублей.

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