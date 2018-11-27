Гендиректор Conde Nast Зауэрберг покинет свой пост Будет работать, пока не найдут преемника

Генеральный директор издательского дома Conde Nast Роберт Зауэрберг покинет свой пост. Об этом во вторник сообщили в Conde Nast.

Как пишет The Wall Street Journal, Зауэрберг продолжит работать, пока ему не найдут преемника. Причем новый топ-менеджер будет руководить как американским Conde Nast, так и издателем международных версий Conde Nast International. В компании пришли к выводу, что разделение сдерживает ее развитие.

Несколько месяцев назад Зауэрберг представил план по возвращению компании к прибыльности. В числе мер – жесткие оптимизации и сокращения. Несмотря на смену руководства, издательский дом будет придерживаться этого плана, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, Зауэрберг возглавил Conde Nast в 2015 году. В России компания работает с 1998 года и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, AD Magazine, Glamour. С прошлого года в России перестали выходить журналы Conde Nast Traveller и Allure.