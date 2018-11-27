Все новости

27.11.18 / 10:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Главный синоптик Петербурга: Температура воздуха в городе впервые приблизилась к норме

На водоемах появился первый лед

Фото ledovydom.ru

Накануне температура воздуха в Петербурге впервые приблизилась к норме. Об этом во вторник сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он добавил, что на водоемах появился первый лед, в частности, у Новой Голландии – правда на 25 дней позже, чем в прошлом году. «В ноябре 2017 все растаяло, а в этом году может и постоять. Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется», — отметил Колесов.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге установилась минусовая температура. Во вторник днем столбик термометра опустится до -1…-3 градусов. Ожидается снег и гололедица на дорогах.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.