Главный синоптик Петербурга: Температура воздуха в городе впервые приблизилась к норме На водоемах появился первый лед

Накануне температура воздуха в Петербурге впервые приблизилась к норме. Об этом во вторник сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он добавил, что на водоемах появился первый лед, в частности, у Новой Голландии – правда на 25 дней позже, чем в прошлом году. «В ноябре 2017 все растаяло, а в этом году может и постоять. Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется», — отметил Колесов.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге установилась минусовая температура. Во вторник днем столбик термометра опустится до -1…-3 градусов. Ожидается снег и гололедица на дорогах.