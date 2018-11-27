Спасатели ликвидировали открытое горение на ледоколе в Петербурге Известно о двоих пострадавших

Спасатели ликвидировали открытое горение на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге. Об этом сообщили во вторник в ГУ МЧС по городу.

Сотрудники МЧС локализовали пожар и ликвидировали открытое возгорание в 21:10 часов, передает ТАСС. Площадь пожара составляла 300 кв.м. На ледоколе горели третья и четвертая палубы.

По информации медицинских служб, в пожаре пострадало два человека. Один из них является сотрудником «Адмиралтейской верфи».

Напомним, ранее стало известно о пожаре на строящемся ледоколе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:00 часов. Причина пожара неизвестна.